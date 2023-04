Laptopy dla czwartoklasistów - specyfikacja

Urządzenie zaproponowane przez x-kom jako laptop dla uczniów to ASUS ExpertBook B1 B1502. Sprzęt spełnia wymagania określone w przetargu, posiada m.in. możliwość rozbudowy pamięci RAM czy militarny standard wytrzymałości MIL-STD-810H. Mimo to, jego podzespoły budzą u niektórych sporo wątpliwości. Tak prezentuje się specyfikacja laptopa dla czwartoklasistów:

System operacyjny : Microsoft Windows 11

: Pamięć RAM : 8 GB DDR4-3200

: 8 GB DDR4-3200 Procesor : Core i3 lub Core i5 12. generacji

: Core i3 lub Core i5 12. generacji 3-komorowa bateria o pojemności 3640 mAh i 42Wh

o pojemności 3640 mAh i 42Wh Dysk SSD M2 PCIe 4.0 256 GB

M2 PCIe 4.0 256 GB 15,6-calowy ekran 1920 x 1080 pikseli

1920 x 1080 pikseli WiFi 6, Bluetooth 5.2

Nie jest pewne, który z procesorów trafi na pokład laptopa dla uczniów czwartych klas. Z informacji podanych przy okazji zgłoszeń do przetargów można jednak stwierdzić, że będzie to mniej wydajna konfiguracja z Intelem i3 12. generacji. Poza tym, na pokładzie laptopa zamontowano wiele złącz i portów. Dostępne będą 1x USB 2.0, 1x USB 3.2, 1x USB-C z Display Port, 1x USB-C z Power Delivery, HDMI, RJ45 oraz złącze mini jack do np. zestawu słuchawkowego.



Jak widać, proponowana konfiguracja wybitnie wpasowuje się w segment określany mianem "laptop do nauki", ponieważ poza korzystaniem z sieci i pakietu biurowego nie pozwoli on na zbyt wiele. Oczywiście w zastosowaniu szkolnym to wystarczy - szczególnie, gdy mowa o korzystaniu z plików tekstowych, PDF, pakietu Office czy wyszukiwarki. Wątpliwości budzi jednak dysk SSD, a konkretniej jego niewielka pojemność.

Laptopy dla uczniów - cena

Cena jednostkowa ASUS ExpertBook B1 B1502 w różnych sklepach waha się, ale oscyluje w granicach ponad 3000 złotych. Oficjalny koszt jednostkowego zakupu laptopa dla uczniów zaproponowany przez firmę x-kom wynosi 2952 zł brutto.

Laptopy dla czwartoklasistów trafią do prawie 400 tysięcy uczniów w całej Polsce - dotyczyć to będzie zarówno uczniów szkół publicznych, jak i niepublicznych. Rząd szacuje, że całkowity koszt programu wyniesie około 760 milionów złotych plus VAT.