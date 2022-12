Zrób benchmark i sprawdź wydajność swojego laptopa. Będzie jak nowy

Spis treści: 01 Co to jest benchmark komputera?

02 Jak sprawdzić, czy laptop jest dobry i szybki?

03 Benchmark do sprawdzenia wydajności laptopa

04 Program do testowania karty graficznej

05 Najlepszy benchmark procesora

06 Oprogramowanie do testu wydajności dysku twardego

Co to jest benchmark komputera?

Benchmarkiem określa się test wydajności komputera, a dokładniej - jego kluczowych podzespołów, takich jak procesor, karta graficzna, pamięć RAM, dysk twardy, płyta główna.

Każdy, kto zastanawia się, co to jest benchmark komputera i po co się go wykonuje, powinien chociaż raz przeprowadzić go na swoim sprzęcie. Dzięki temu będzie w stanie z dużą precyzją określić wydajność poszczególnych komponentów laptopa, a co za tym idzie - ogólną szybkość całego urządzenia.

Benchmarki wykonuje się za pomocą specjalnego oprogramowania. Służy ono do kontroli szybkości laptopa w różnych sytuacjach. Niektóre testy wydajności komputera sprawdzają, jak radzi sobie on pod dużym obciążeniem w wymagających grach. Zdarza się, że takie benchmarki są integralną częścią konkretnej gry.

Reklama

Granie na komputerze jest jednak dość specyficznym procesem, który wymaga od urządzenia nieustannej pracy pod zmiennym obciążeniem. Dlatego warto też przeprowadzić testy stabilności polegające na kilkuminutowej pracy pod dużym, ale stałym obciążeniem. Pozwoli to wykryć potencjalne problemy np. z chłodzeniem czy działaniem konkretnych komponentów.

Jak sprawdzić, czy laptop jest dobry i szybki?

Najlepszym rozwiązaniem są darmowe programy do testów wydajności komputera. Jest ich w internecie bardzo dużo i oferują mnóstwo funkcji - od ogólnych testów wydajnościowych aż po szczegółowe dane na temat szybkości, stabilności i nagrzewania się poszczególnych komponentów.

Aby sprawdzić, czy laptop jest dobry i szybki, warto rozpocząć od ogólnego benchmarku. Pokaże on główne wyniki wydajności sprzętu i wskaże, co należałoby w dalszej kolejności przetestować, jeśli pojawią się problemy.

Benchmark do sprawdzenia wydajności laptopa

Jednym z najpopularniejszych darmowych benchmarków jest PC Mark. Ten program poddaje laptopa serii różnorodnych testów, które mają pokazać, jak sprzęt będzie radził sobie z codziennymi zadaniami.

Wśród nich znajdują się m.in.:

renderowanie stron internetowych,

przetwarzanie grafiki 2D i 3D,

kopiowanie plików

testy procesora i karty graficznej imitujące granie w grę komputerową.

Darmowa wersja programu - PC Mark Basic Edition - jest dostępna do pobrania m.in. na platformie Steam.

Program do testowania karty graficznej

Do bardziej szczegółowych testów poszczególnych podzespołów polecane są już inne programy. Najlepszym benchmarkiem dla karty graficznej jest 3DMark. Test polega na generowaniu grafiki 3D w czasie rzeczywistym. Jest to główny proces angażujący kartę graficzną podczas grania w gry komputerowe. Dlatego tym programem powinni zainteresować się przede wszystkim gracze.

Darmową wersję programu 3DMark z podstawowymi (i w zupełności wystarczającymi dla przeciętnego użytkownika) funkcjami można pobrać poprzez platformę Steam.

Najlepszy benchmark procesora

Warto też mieć świadomość poziomu wydajności drugiego kluczowego komponentu każdego laptopa, czyli procesora. W celu jego sprawdzenia zdecydowanie najczęściej poleca się program Cinebench. Wykonuje on szereg testów obciążających pojedyncze rdzenie i wątki procesora lub wszystkie jednocześnie.

Wyniki wskażą, jak dobrze procesor radzi sobie w procesach wymagających przeprowadzenia dużej liczby skomplikowanych obliczeń. Jest to kluczowe m.in. w renderowaniu filmów. Darmowa wersja benchmarku procesora Cinebench jest dostępna do pobrania na stronie producenta.

Oprogramowanie do testu wydajności dysku twardego

Warto też regularnie testować dysk twardy, szczególnie jeśli komputer zauważalnie zwalnia podczas zwykłego użytkowania. Do tego najlepszy będzie program CrystalDiskMark. Sprawdzi on szybkość odczytu i zapisu plików na dysku, co pozwoli ustalić jego wydajność i sprawność. Można go pobrać za darmo ze strony producenta.

Powyżej znalazły się najważniejsze programy do testów wydajności komputera. Gracze powinni też zainteresować się wbudowanymi benchmarkami w grach - dzięki nim będą w stanie dokładnie określić, jak ich sprzęt radzi sobie w konkretnych tytułach.