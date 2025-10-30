Atak na tysiące polskich sklepów. Ogromny wyciek danych?
Polskie sklepy internetowe, które bazują na platformie sky-shop.pl, stały się obiektem ogromnego wycieku danych. Operator poinformował własnych klientów o ataku hakerskim. Poszkodowanych może być naprawdę wielu. Szacuje się, że chodzi o dane klientów nawet około 9 tys. polskich sklepów.
Sklepy internetowe nierzadko bazują na gotowych platformach. Jest to wygodne rozwiązanie dla wielu sprzedawców. Zwłaszcza tych mniejszych. Jednak w przypadku udanego ataku hakerskiego na infrastrukturę danego operatora ryzyko wycieku danych jest większe. Do takiej sytuacji doszło w przypadku klientów sky-shop.pl, o czym raportuje Niebezpiecznik.
Wyciek danych klientów tysięcy polskich sklepów
O zaistniałej sytuacji poinformował właściciel platformy sky-shop.pl, która pozwala w zasadzie każdemu na proste założenie sklepu internetowego. Doszło do udanego ataku hakerskiego. W konsekwencji cyberprzestępcy zdołali wykraść dane klientów wielu sklepów działających w polskiej sieci. O jakiej liczbie mowa?
Szacuje się, że ofiarą ataku mogło paść nawet około 9 tys. polskich sklepów internetowych, a co za tym idzie, również ich klientów, których liczba nie jest znana. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie danych zdołali pozyskać włamywacze.
Jakie dane wykradziono z platformy sky-shop.pl? Z informacji przekazanych przez jej właściciela wynika, że są to:
- imiona i nazwiska
- adresy e-mail
- adresy fizyczne
- numery telefonów
- hashe haseł
Do pierwszego naruszenia doszło 19 października br. Kilka dni później zidentyfikowano anomalie. Hakerzy wykorzystali podatność w jednym z komponentów systemu używanego przez sky-shop.pl.
Czy moje dane wyciekły?
Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma, bo za informowanie klientów o ewentualnym wycieku danych odpowiadają administratorzy konkretnych sklepów. Ci na razie otrzymują informacje od właścicieli platformy sky-shop.pl i wkrótce zapewne rozpoczną wysyłanie stosownych komunikatów do własnych klientów.
Można jednak zabezpieczyć się przed czasem. Jeśli korzystaliście z oferty jednego lub wielu sklepów opartych na sky-shop.pl, to warto z pewnością zmienić hasło. Również na innych stronach, gdzie używacie tych samych danych logowania.
Same sklepy mają w swoich stopkach nierzadko informację w postaci: "Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-shop.pl". Ponadto warto sięgnąć po inne środki zapobiegające. Jednym z nich jest z pewnością skorzystanie z usługi zastrzeżenia numeru PESEL. Na przyszłość można rozważyć robienie zakupów w sieci jako "gość", choć wiążą się z tym pewne ograniczenia i niedogodności.