Sklepy internetowe nierzadko bazują na gotowych platformach. Jest to wygodne rozwiązanie dla wielu sprzedawców. Zwłaszcza tych mniejszych. Jednak w przypadku udanego ataku hakerskiego na infrastrukturę danego operatora ryzyko wycieku danych jest większe. Do takiej sytuacji doszło w przypadku klientów sky-shop.pl, o czym raportuje Niebezpiecznik.

Wyciek danych klientów tysięcy polskich sklepów

O zaistniałej sytuacji poinformował właściciel platformy sky-shop.pl, która pozwala w zasadzie każdemu na proste założenie sklepu internetowego. Doszło do udanego ataku hakerskiego. W konsekwencji cyberprzestępcy zdołali wykraść dane klientów wielu sklepów działających w polskiej sieci. O jakiej liczbie mowa?

Szacuje się, że ofiarą ataku mogło paść nawet około 9 tys. polskich sklepów internetowych, a co za tym idzie, również ich klientów, których liczba nie jest znana. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie danych zdołali pozyskać włamywacze.

Jakie dane wykradziono z platformy sky-shop.pl? Z informacji przekazanych przez jej właściciela wynika, że są to:

imiona i nazwiska

adresy e-mail

adresy fizyczne

numery telefonów

hashe haseł

Do pierwszego naruszenia doszło 19 października br. Kilka dni później zidentyfikowano anomalie. Hakerzy wykorzystali podatność w jednym z komponentów systemu używanego przez sky-shop.pl.

Czy moje dane wyciekły?

Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma, bo za informowanie klientów o ewentualnym wycieku danych odpowiadają administratorzy konkretnych sklepów. Ci na razie otrzymują informacje od właścicieli platformy sky-shop.pl i wkrótce zapewne rozpoczną wysyłanie stosownych komunikatów do własnych klientów.

Można jednak zabezpieczyć się przed czasem. Jeśli korzystaliście z oferty jednego lub wielu sklepów opartych na sky-shop.pl, to warto z pewnością zmienić hasło. Również na innych stronach, gdzie używacie tych samych danych logowania.

Same sklepy mają w swoich stopkach nierzadko informację w postaci: "Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-shop.pl". Ponadto warto sięgnąć po inne środki zapobiegające. Jednym z nich jest z pewnością skorzystanie z usługi zastrzeżenia numeru PESEL. Na przyszłość można rozważyć robienie zakupów w sieci jako "gość", choć wiążą się z tym pewne ograniczenia i niedogodności.

