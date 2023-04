Interesting Engineering donosi, że w Szkocji już w przyszłym miesiącu będzie można przejechać się całkowicie autonomicznym autobusem, czyli takim, który nie jest prowadzony przez kierowcę, lecz przez specjalne oprogramowanie.

Samochody przeszły pomyślnie wszystkie testy w styczniu tego roku. W maju na szkockich liniach podmiejskich będzie kursować (jak na razie) pięć autonomicznych autobusów. Szacuje się, że tygodniowo będą one przewozić aż 10 000 ludzi. Długość tras wynosi łącznie 22,5 km i obejmuje m.in. słynny most wiszący Forth Road w Edynburgu. Program tych specjalnych pojazdów powstał m.in. przy wsparciu finansowym rządu Wielkiej Brytanii.

Odpowiedzialnym za wdrożenie autonomicznych autobusów jest firma Stagecoach. Samochody mają jeździć z maksymalną prędkością 80 km/h na specjalnie wybranych autostradach, czy pasach dla autobusów. Dla bezpieczeństwa, w pojazdach znajdować się będzie dwoje członków personelu - jedna osoba będzie monitorować systemy na siedzeniu kierowcy, a druga ma pomagać pasażerom w razie potrzeby i przyjmować bilety. Specjaliści podkreślają, że jak na razie należy zastosować nadzór nad autonomicznym autobusem, gdyż nie można dopuścić, by pojazd doznał błędu w oprogramowaniu i "uciekł" z kilkudziesięcioma pasażerami.