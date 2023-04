Czym jest system Autopay?

System Autopay powstał w 2019 roku i przeznaczony był do obsługi automatycznych płatności za przejazdy autostradami w naszym kraju. Obecnie system konfiguruje zarówno płatności online, jak i offline. Dodatkowo do aplikacji włączone są także parkingi i myjnie samochodowe. Usługa lokalizuje pojazd tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, ponieważ wykorzystuje ona technologię GPS - zatem by opłacić trasę, nie trzeba wyjmować telefonu w trakcie jazdy. Według dostępnych danych z systemu korzysta prawie 2 miliony Polaków.