Wygląda na to, że po ok. 4 godzinach prac TVP uporało się z problemami - strona internetowa, TVP VOD i transmisja TVP Info na żywo już działają.

Przekaz TVP Info na YouTube zakończył się o godzinie 9:21, a użytkownicy próbujący oglądać programy, seriale czy transmisje na żywo w serwisie TVP VOD napotykali komunikaty o błędzie - podobne witają też podczas prób wejścia na stronę. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną problemów jest awaria infrastruktury internetowej Telewizji Polskiej.

Problemy usług TVP

Mimo trudności w Internecie, TVP Info w emisji naziemnej, kablowej i satelitarnej nadawało bez przerwy, jednak ze względu na ograniczenia techniczne w sieci, ramówka kanału została w tym czasie częściowo zmieniona.

Awaria dotknęła zarówno użytkowników korzystających z przeglądarek, jak i z urządzeń mobilnych, uniemożliwiając dostęp do materiałów na żądanie i transmisji na żywo. Telewizja Polska nie podała jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisów internetowych.

Część użytkowników nie kryje oburzenia sytuacją, zarzucając TVP brak informacji o awarii. Jak możemy przeczytać w komentarzu jednego z nich - aloj w serwisie Wirtualne Media:

Nareszcie wiem czemu mi nie działa TVP VOD , powinni jednak powiadomić o awarii , ludzie abonamenty kupują ,żeby oglądać i mieć rzetelne info!!! (pisownia oryginalna - red.).

