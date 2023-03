Rzeczona rada ds. cyfryzacji wyraża ogromne zaniepokojenie możliwością gromadzenia przez stronę chińską znaczących ilości danych, w tym również poufnych informacji, co w przypadku korzystania z TikToka na urządzeniach należących do urzędników może mieć niebezpieczne konsekwencje o znaczeniu strategicznym. Zgodnie z danymi, do których dotarła Polityka Insight, rząd ma otrzymać od rady stosowną rekomendację dotyczącą wprowadzenia odpowiedniego zakazu.

Nie tylko aplikacja. Ban na urządzenia w drodze?

W przypadku ewentualnego wprowadzenia stosownej uchwały oberwie się nie tylko TikTokowi. Nowe zabezpieczenia mają objąć również niektórych chińskich producentów. Na wzór amerykański, mowa o firmach Huawei oraz ZTE. Nie oznacza to zakazu całkowitej sprzedaży smartfonów czy smartwatchy, a jedynie zakaz korzystania z nich przez urzędników rangi państwowej.

Rada ds. cyfryzacji rekomenduje również, aby władze Rzeczpospolitej dokonały dokładnego przeglądu krajowych systemów odpowiadających za przesył informacji i będących kluczowymi dla funkcjonowania państwa - pod kątem obecności niepożądanych technologii i ze względu na ryzyko szpiegostwa. Możliwe, że ktoś będzie miał ręce pełne roboty. Pamiętamy doskonale, jak niektórzy politycy chętnie przyjmowali w ramach prezentów chińskie smartfony od stosownych delegacji i dyplomatów.