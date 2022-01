Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę, ale wymagają wydajnych magazynów energii, umożliwiających jej przechowywanie i uwalnianie, kiedy nie ma wystarczająco dużo słońca czy wiatru. Ocean Battery to nowy pomysł na taki system przechowywania energii, który został zaprojektowany do instalacji na dnie morskim.



Jego autorzy widzą jego stosowanie w pobliżu generatorów energii odnawialnej, jak turbiny wiatrowe, pływające farmy solarne czy systemy czerpiące energię z fal i pływów. Całość składać ma się z trzech kluczowych elementów, które razem funkcjonują na zasadzie bardzo podobnej do elektrowni wodnej.



Ocean Battery to innowacyjny sposób przechowywania energii odnawialnej

Jednym z nich jest betonowy zbiornik mieszczący do 20 mln litrów świeżej wody, przechowywanej pod niskim ciśnieniem, który połączony jest za pomocą systemu pomp i turbin ze zbiornikiem elastycznym.



Nadmiar energii z odnawialnych źródeł może być wykorzystany do przepompowania wody z betonowego zbiornika do elastycznego, a kiedy będzie potrzebna, ten ostatni ją uwolni - napędzany przez ciśnienie wody morskiej nad sobą, dosłownie przeciśnie z powrotem do betonowego zbiornika, napędzając turbiny do generowania energii, która trafi do sieci elektrycznej.



Zdjęcie Grafika ilustrująca działanie Ocean Battery / Ocean Grazer / materiały prasowe

W bardzo czytelny sposób ilustruje to powyższa grafika udostępniona przez Ocean Grazer, z lewej strony widzimy pusty zbiornik betonowy i napełniony zbiornik elastyczny (przechowywanie energii), a po prawej napełniony zbiornik betonowy i pusty zbiornik elastyczny (oddawanie energii).

Autorzy szacują wydajność swojego rozwiązania na 70-80%, a jego niewątpliwą zaletą ma być również nielimitowana liczba cykli ładowania/rozładowania w czasie przewidzianych 20 lat działania Ocean Battery.



Poza tym, rozwiązanie ma się łatwo skalować - każdy betonowy zbiornik ma pojemność 10 Mwh, więc dodanie kolejnych pozwala w łatwy sposób zwiększyć całkowitą pojemność, a można też dodać dodatkowy zestaw pomp i turbin, aby zwiększyć moc wyjściową i odzyskiwać energię szybciej (pełne naładowanie i rozładowanie w pół godziny).



Co warto podkreślić, magazyny energii ulokowane na dnie morskim to ostatnio bardzo popularny trend i pomysł podobny do Ocean Grazer zaprezentowały już choćby Subhydro i MIT, co pokazuje, że najpewniej drzemie w nim duży potencjał. Niestety rozwiązania tego typu można instalować tylko w konkretnych okolicznościach, więc rozwiązanie globalnego problemu przechowywania energii odnawialnej będzie wymagało całego szeregu innowacyjnych projektów tego typu.