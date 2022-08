50 km/h na lądzie to żadne osiągnięcie, ale w przypadku konstrukcji podwodnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej - jeśli Kronos faktycznie będzie osiągać takie wartości, to będziemy mieć do czynienia z prawdziwym demonem prędkości. Jego producent, czyli specjalizująca się w opancerzonych pojazdach, helikopterach i łodziach podwodnych firma Highland Systems, o której głośno było choćby za sprawą pojazdu wielozadaniowego Storm MPV do zastosowań cywilnych i militarnych, jest bardzo pewna swego, a my nie mamy powodu, by jej nie wierzyć.



Reklama

Kronos to prawdziwy... elektryczny diabeł morski

Wystarczy tylko wspomnieć o prototypie wspomnianego wyżej pojazdu, zaprezentowanym podczas IREX Abu Dhabi, który też zaczynał jako zbiór renderów wyglądających zbyt dobrze, by możliwa była ich realizacja. Do tego w ofercie firmy znajdziemy inne nowoczesne konstrukcje, jak choćby buggy, inne wozy opancerzone, jacht Trimaran, ciężkie drony naddźwiękowe i szeroki zakres innych bezzałogowych statków powietrznych, a także autonomicznych robotów do niebezpiecznych zadań - ba, firma ma nawet plan elektryfikacji czołgów i ma ku temu wszystkie niezbędne środki, więc spodziewamy się, że i Kronos w końcu ujrzy światło dzienne.





A naprawdę jest na co czekać, bo mowa o 11-osobowej łodzi podwodnej (albo okręcie, bo zastosowania militarne też leżą w kręgu zainteresowania autorów, a w tym projekcie przewidziano miejsce na 6 torped), która wygląda jak ogromny opancerzony diabeł morski i dysponuje silnikiem hybrydowym (diesel i elektryk) o mocy 1200 koni mechanicznych.



Łódź mierzy 9 metrów długości, jej szacowana waga wynosi ok. 10 ton, a składana konstrukcja - mówiąc dokładniej płetwy - pozwala na łatwy transport z wykorzystaniem klasycznych środków transportu. Kronos jest zaprojektowany do zastosowań militarno-ratunkowo-komercyjnych, ale w tym ostatnim przypadku wykluczamy turystykę, bo konstrukcja pozbawiona okien nie sprzyja raczej podziwianiu krajobrazów.



Głębokość operacyjna łodzi wynosi 100 metrów, a maksymalna 250 metrów - podczas pracy na samej energii elektrycznej łódź może pozostawać w zanurzeniu przez 36 godzin, a po odpaleniu diesla można dodać jeszcze 18 godzin działania. Najbardziej imponująca jest jednak prędkość łodzi, bo na wodzie wynosi ona 80 km/h, a pod wodą aż 50 km/h - w świecie łodzi podwodnych to prawdziwy demon! A jeśli wydaje się Wam, że to wszystko zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to na stronie Defence Blog można znaleźć zdjęcie kadłuba w produkcji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc prototyp możemy zobaczyć już niebawem.