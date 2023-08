Śmigłowce Mi-35M to rozwinięcie "latających czołgów"

Mil Mi-35M to rozwinięta wersja sławnego śmigłowca bojowego Mi-24W Hind, zwanego "latającym czołgiem". To stosunkowo duża maszyna mająca ponad 21 metrów długości, 1,6 szerokości i może przenosić uzbrojenie o łącznej wadze 2400 kilogramów. Mi-35M to maszyna zaprojektowana z myślą o eksporcie, którego produkcja zaczęła się w 2005 roku.

Śmigłowiec przejął konstrukcję od Mi-24W, znacząco ją ulepszając o specjalne modyfikacje. Względem pierwowzoru Mi-35M ma skrócone skrzydła dla mniejszej masy i dwa zmodernizowane silniki turbośmigłowe, pozwalające na lepszą zwrotność, mogąc rozpędzić śmigłowiec do 310 km\h. Szczególnej modernizacji doczekał się system wirników, gdzie łopaty wirnika głównego są zrobione z włókna szklanego. Dodatkowo względem starszego Mi-24W Mi-35M posiada ulepszone systemy elektroniczne jak komputer pokładowy czy optykę termowizyjną i noktowizję.

Podstawowym uzbrojeniem Mi-35M jest wieżyczka z dwulufowym działem GSz-23V kalibru 23 mm. Mogą wystrzeliwać 3400 pocisków na minutę, jednak standardowo śmigłowiec może zabrać maksymalnie 470 pocisków. Mi-35M może także zabierać masę podwieszanych broni w różnych konfiguracjach jak kierowane pociski przeciwpancerne Ataka-5 lub Szturm-5, przeciwpowietrzne Igła, a także niekierowane rakiety S-8 (maksymalnie 80 sztuk) czy S-13 (20 sztuk). Warto dodać, że białoruskie Mi-35M zostały wyposażone w systemy obrony L-370 Witebsk, które za pomocą sensorów ostrzegają pilotów przed nadlatującymi pociskami.