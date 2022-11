Black Friday 2022 w Amazonie. 6 rzeczy z największymi przecenami

Spis treści: 01 Co kupić w promocji na Amazonie?

Co kupić w promocji na Amazonie?

Trwa Black Friday na Amazonie. Przebrnęliśmy więc przez oferty widniejące w sklepie, aby wybrać możliwie (subiektywnie) najlepsze. Dość spore promocje dotyczą słuchawek, które zajmują aż pięć pozycji na poniższej liście. Każda para z wymienionych cieszy się dobrą opinią konsumentów.

Te konkretne modele słuchawek zostały przecenione o ponad 50 procent:

Słuchawki douszne Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 kosztują w promocji 869,01 zł . Ich poprzednia cena wynosiła 1999 zł (cenę obniżono o 57 procent ).

kosztują w promocji . Ich poprzednia cena wynosiła 1999 zł (cenę obniżono o ). Słuchawki Razer Kraken X przeceniono z 267,08 zł na 131 zł (jest to obniżka o 51 procent).

Na uwagę zasługują także poniższe promocje, choć nie są aż tak duże jak powyższe:

Bezprzewodowe słuchawki Sony WH-1000XM4 przeceniono z 1049 zł na 882,55 zł .

przeceniono z 1049 zł na . Słuchawki SteelSeries Arctics Pro GameDAC zostały przecenione z 751,99 zł na 599 zł .

zostały przecenione z 751,99 zł na . Smartwatch Amazfit GTS 2 (wersja 2022) przed obniżką kosztował 435,44 zł. Obecnie kosztuje 322,81 zł .

(wersja 2022) przed obniżką kosztował 435,44 zł. Obecnie kosztuje . Bezprzewodowe słuchawki Razer RZ04-03800200-R3M1 przeceniono 416,85 zł na 276 zł.

Do kiedy jest Black Friday 2022?

Black Friday w 2022 roku wypada 25 listopada. To zakupowe święto jest jednak często przedłużane do poniedziałku, czyli Cyber Monday, który ma miejsce 28 listopada. Nierzadko dwa dni promocji to za mało - sklepy wykorzystują te okazje, aby zorganizować cały tydzień wypełniony mniej i bardziej atrakcyjnymi ofertami. W tym roku Black Week trwa od 21 listopada, a na zakupy wybierać się możemy do wspomnianego poniedziałku.