Dzięki technologii Bluetooth możemy łączyć się z setkami urządzeń elektronicznych, które stały się częścią naszego świata. Kiedy jednak myślimy o transmisji strumieniowej dźwięku czy obrazu, wtedy wybieramy klasyczne WiFi, gdyż słusznie podejrzewamy, że moduł Bluetooth nie poradzi sobie z taką dużą prędkością transmisji danych.

Ale ten problem zniknie, kiedy wejdzie w życie nowy standard Bluetooth LE. Sprawi, że za pomocą technologii Bluetooth będziemy mogli przesyłać ponad dwa razy więcej danych niż obecnie. - Zwiększymy szybkość transmisji danych poprzez Bluetooth nawet do ośmiu megabitów na sekundę - zapowiadają specjaliści od tej technologii.

Przy takiej prędkości przesyłania danych na słuchawkach wyposażonych w Bluetooth LE będziemy mogli słuchać dźwięku o jakości płyt CD bez żadnych specjalnych kodeków. Ten system umożliwi transmisję dźwięku w najwyższej jakości w standardzie 24-bitów/96 kHz, co wymaga prędkości 4,6 megabitów na sekundę (Mb/s). To także oznacza, że Bluetooth LE poradzi sobie bez problemu z przesyłaniem strumieniowym filmów w jakości HD.



Bluetooth w paśmie WiFi?

Trwają prace nad rozszerzeniem zakresu częstotliwości przesyłania danych poprzez Bluetooth na pasmo 6 GHz, które do tej pory było zastrzeżone dla routerów WiFi. Wyższe częstotliwości przesyłania danych oznaczają, że już wkrótce będziemy mogli oglądać filmy w jakości 4K, które będą mogły być przesyłane za pomocą Bluetooth LE. - Przepaść między Bluetooth a WiFi w kwestii prędkości przesyłania danych za chwilę zacznie się zmniejszać - zapowiadają specjaliści z branży elektronicznej.

Bluetooth to standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, lodówka, telewizor itp. W 2002 roku standard IEEE 802.15.1 po raz pierwszy zadebiutował. Była to jego pierwsza wersja Bluetooth 1.0, a transmisja osiągała prędkość do 21 kb/s.