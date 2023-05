Wideo youtube

Inżynierowie podkreślają, że urządzenie nie istnieje w formie uniwersalnej - jest ono specjalnie projektowane do podniebienia konkretnej osoby. Do tego wykorzystywana jest m.in. wodoodporna żywica dentystyczna. Pozostałe elementy są tworzone na podstawie skanu 3D ust klienta. Dzięki zastosowaniu takiej technologii sprzęt idealnie pasuje do podniebienia, przez co "zbytnio nie utrudnia mówienia".

W zależności od konstrukcji "przeciętne" urządzenie waży około 7,5 g i ma wymiary 80x50x30 mm. Grubość sprzętu to zaledwie 0,7 mm. Czas trwania ładowania wynosi 2 godziny, a bateria wystarcza na 5 godzin ciągłego użytkowania. Według inżynierów żywotność systemu to około 500 cykli.

Jak zaznaczają właściciele firmy, MouthPad jest dostępny obecnie w wersji beta, lecz mimo to istnieje już cała lista oczekujących osób. Klienci po otrzymaniu nowego sprzętu mają zostać przeszkoleni w użytkowaniu oraz w konfiguracji urządzenia. Ponadto firma ma pomóc w przeprowadzeniu skanowania dentystycznego 3D w najbliższej placówce względem użytkownika, która wykonuje tego typu usługi.

Startup obecnie czeka na zatwierdzenie systemu przez FCC, co ma nastąpić w trzecim kwartale 2023 roku. Według dostępnych informacji dostarczenie urządzenia ma trwać od ośmiu do dziesięciu tygodni od momentu skanowania jamy ustnej.

Jak działa MouthPad?

Po przymocowaniu urządzenia do podniebienia użytkownicy przesuwają językiem po płytce, która działa identycznie jak standardowy touchpad w laptopach, czy ekran telefonu dotykowego - w ten sposób przesuwany jest kursor na monitorze komputera.

Dociśnięcie języka do podniebienia powoduje kliknięcie tożsame z kliknięciem lewego przycisku myszki. Z kolei kliknięcie prawym przyciskiem myszy może być bardziej kłopotliwe, gdyż jak mówią inżynierowie, czynność ta następuje, kiedy wykonywany jest ruch podobny do "popijania". Kolejne modele tego urządzenia będą wyposażone w bardziej zaawansowane funkcje, których uaktywnienie będzie zależne m.in. od bardziej "wyrafinowanych ruchów głowy".