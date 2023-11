Celem lotu Norweski Instytut Polarny

Pierwszy lot Boeinga 787 Dreamlinera na Antarktydę zrealizowany przez Norse Atlantic Airways rozpoczął się w Norwegii. Celem lotu był Norweski Instytut Polarny, dla którego wcześniej połączenia realizowały Smartwings, Icelandair oraz portugalski przewoźnik HiFly.

Boeing 787 Dreamliner został wykorzystany do transportu ludzi oraz zaopatrzenia dla Stacji Badawczej Troll, która znajduje się na Ziemi Królowej Maud. Jest to obszar Antarktydy, do którego Norwegia ma roszczenia. Od 2005 r. znajdująca się tam placówka naukowa jest całoroczną i może pomieścić do 70 osób.



Samoloty lecące do tego miejsca zazwyczaj zatrzymują się na trasie w Kapsztadzie (CPT). Dopiero potem lądują na pasie startowym z błękitnego lodu o długości 3300 m. Miejsce jest położone na wysokości 1232 m n.p.m. i 6,8 km w głąb lądu od Wybrzeża Księżniczki Marty.

Samoloty Boeinga już latały na Antarktydę

Dreamliner Norse Atlantic Airways był pierwszym, który wylądował na Antarktydzie, ale samoloty Boeinga wysyłano na ten kontynent wcześniej. W styczniu tego roku Smartwings wykorzystało maszyny Boeing 737 MAX do lotów czarterowych dla Aircontact. Celem usługi było dostarczenie członków Norweskiego Instytutu Polarnego.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych do lotów na Antarktydę wykorzystują samoloty wojskowe C-130 oraz C-17 i przewożą one personel do stacji badawczej McMurdo. Starty odbywają się z Christchurch w Nowej Zelandii.