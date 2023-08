Rosyjski Orion to gigant wśród dronów

Orion to produkt rosyjskiej firmy Kronsztadt i stanowi całą rodzinę ciężkich dronów latających na średnim i wysokim pułapie. To swoista rosyjska wersja dronów MQ-1 Predator, służąca zarówno do rekonesansu, jak i prowadzenia ataku. Z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 16 metrów rozmiarami Orionowi blisko do niewielkiego samolotu.

Podstawowo Orion może latać 24 godziny na wysokości 7,5 kilometra z prędkością 200 km\h. Wykorzystując własne systemy ATR (Automatic Target Recognition) może identyfikować wrogie cele dla sojuszników bądź dla siebie. Orion ma bowiem dość pokaźne zdolności walki, mogąc przenosić ładunek bojowy o wadze 200 kilogramów. Co ciekawe Rosjanie zaprojektowali go tak, aby mógł zwalczać także cele powietrzne, wspierając walkę o dominację powietrzną.

Może przenosić zarówno bomby, jak i pociski kierowane, w tym jedne z najnowszych Kh-50, mających być uproszczoną wersją Kh-101, którymi Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta. Warto zaznaczyć, że rosyjska armia prowadzi ciągłą modyfikację tych dronów do potężniejszej wersji Sirius. To dość żmudny proces dla Rosjan, gdyż standardowe drony serii Orion są trudne w produkcji, co przekłada się na niewielką liczbę. Od pierwszego lotu testowego w 2016 roku wyprodukowano kilkadziesiąt sztuk róznych wersji. Dlatego każda ich strata to bolesny cios dla Rosjan, zwłaszcza jeśli nie są tracone w walce, jak w przypadku z Taganroga.