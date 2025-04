Boom na robo-budowanie trwa. Powstał pierwszy Starbucks z 3D

Druk 3D może i zapowiadał się jak coś futurystycznego, co realnie zmieni budownictwo dopiero za wiele lat, ale w rzeczywistości szybko stał się naszą rzeczywistością, a różnorodność drukowanych projektów jest niezwykła. Duża swoboda projektowania sprawia, że technologię można wykorzystać do budowy oszczędzających materiały wież wiatraków, tanich domów mieszkalnych w Afryce, biurowców, supermarketów, baz wojskowych, budynków użyteczności publicznej, marsjańskich habitatów czy… meczetów, jak ten wybudowany niedawno w Arabii Saudyjskiej .

Następnie ekipa remontowa dodała okna, zadaszenie i wyposażenie wnętrza, by na miejscu powstała w pełni funkcjonalna kawiarnia. Nowo powstały Starbucks ma powierzchnię około 130 m² i jedną kondygnację, a do tego budynek zaprojektowano z myślą o zamówieniach na wynos i obsłudze drive-thru, a nie jako miejsce do miłego spędzania czasu. To podejście podkreślać ma rosnącą rolę technologii w szybkim i efektywnym świadczeniu usług.