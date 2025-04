Na trasie parady z mostu Świętokrzyskiego na na błonia Stadionu Narodowego stanęli aktywiści "Ostatniego Pokolenia", którym jednak nie udało się go zablokować. Mimo to nagłośnili swój postulat przeciwdziałania zmianom klimatycznym. "Jeżeli nie zaczniemy teraz przeciwdziałać postępującej katastrofie klimatycznej, to parady 1050-lecia już nie będzie" - napisali na platformie X.