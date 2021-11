Busik EZ10 oferuje 4. poziom autonomii i wozi ludzi po Francji

Autonomiczny i w pełni elektryczny busik EZ10 jest obecnie lub był już testowany w 30 krajach świata. Co ciekawe, jakiś czas temu pojawił się również w Polsce, a dokładnie w Gdańsku. Pojazd obecnie oferuje 4. poziom autonomii, miejsca dla 15 osób i napędzany jest silnikami elektrycznymi, do których energia dochodzi z wydajnych akumulatorów i paneli solarnych.

Obecnie EZ10 został dopuszczony do ruchu we Francji. Stał się pierwszym pojazdem o takim stopniu autonomii, który może bez przeszkód poruszać się po miejskich ulicach bez nadzoru kierowcy. To wielka chwila w historii autonomicznych pojazdów na Starym Kontynencie. Busik wozi pasażerów na 600-metrowym odcinku łączącym kampus uczelni IUCT Oncopole w Tuluzie z dużym parkingiem.

Reklama

Wideo youtube

Chociaż trasa przejazdu nie jest dużą drogą publiczną, ale każdego dnia porusza się po niej duża ilość pieszych czy rowerzystów, zatem nie są to zbyt łatwe warunki dla pojazdu autonomicznego. Tymczasem EZ10 radzi sobie tam wyśmienicie, co pokazuje, że w takich wynalazkach skrywa się ogromny potencjał.

Jak wspomnieliśmy wyżej, EZ10 (we wcześniejszej wersji MZ10) pojawił się w 2019 roku w Gdańsku. Wówczas odbywały się jego testowe przejazdy na trasie do miejskiego ZOO. Podróż realizowana była przy nadzorze kierowcy, ponieważ w Polsce i wciąż wielu krajach Europy nie powstało prawo regulujące kwestie samochodów o 4. lub 5. poziomie autonomii.

Firma EasyMile zapowiedziała, że w ciągu najbliższych 2-3 lat jej pojazdy będą oferowały autonomiczne i ekologiczne przejazdy po kluczowych miejskich lokacjach w dziesiątkach metropolii na całym świecie. Co najważniejsze, wśród nich mają się znaleźć również polskie miasta.