Cegły jak klocki Lego. Czemu wcześniej na to nie wpadliśmy?

Cegła, o której mowa, została wykonana z materiału nazywanego "Plaex-crete" - mocnego kompozytu składającego się w ponad 90 proc. z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, które jest rozdrabniane, oczyszczane i przepuszczane przez wytłaczarkę w celu wytworzenia pasty przypominającej cement. Gotowy produkt składa się zasadniczo z tej pasty i kilku dodatkowych składników stanowiących pozostałe 10 proc. (barwniki oraz inhibitory UV i płomieni).



Cegły jak klocki Lego

Ostateczny blok jest o 35 proc. lżejszy niż tradycyjna cegła w jego rozmiarze, ale główną zaletą jest tu jednak łatwa i bezproblemowa metoda budowania, w której elementy wskakują na swoje miejsce bez potrzeby cięcia i zaprawy. Firma twierdzi, że dwupiętrowa budowa zajęłaby 11-12 dni (i to przy użyciu minimalnej ilości wyposażenia), w porównaniu do 65 dni przy wykorzystaniu prefabrykatu budowlanego i 128 dni dla lanego cementu. Co więcej, firma nie ukrywa nawet, że taka forma pozwala kierować ofertę również do przyszłych humanoidalnych robotów murarskich.

Wierzymy, że automatyzacja wkrótce zmieni nasz świat w sposób większy niż wynalezienie samochodu i smartfona razem wziętych. Przyszłość automatyzacji nadeszła już dzisiaj. Od druku 3D, przez robotyczne ramiona, po roboty humanoidalne. Wiele firm rozpoczyna obecnie dostawy robotów humanoidalnych do magazynów i hal produkcyjnych i tego typu wspomaganie nie jest już science fiction pisze zespół.

Wideo youtube

Reklama

Jak powstał ten pomysł? Twórca Plaex, Dustin Bowers, który z zawodu jest stolarzem, przekonuje, że w 2017 roku, kiedy został ojcem i częściej patrzył na klocki Lego, zdał sobie sprawę, jak nieefektywna jest branża budowlana. W tym samym roku przeżył kolejny moment olśnienia, czytając artykuł badawczy na temat wykorzystania tworzyw sztucznych jako kruszywa w betonie.

Komu domek z klocków Lego?

Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji innowacyjnych cegieł, w tym PETE, LDPE, PP i HDPE (ale nie PVC ani PS), pochodzą od partnerów zajmujących się "rozszerzoną odpowiedzialnością producenta" (EPR), najczęściej w postaci odpadów rolniczych. Są one następnie przetwarzane i prasowane w bloki LinX do podłużnych murków i zaokrągleń oraz bloki Brick&Panel do budowy ścian.



Wideo youtube

Choć bloki można już zamawiać, firma pracuje nad uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie w domach - obecnie są one zatwierdzone do stosowania wyłącznie w magazynach, murach i architekturze krajobrazu. Zespół niedawno nawiązał współpracę z JOT Design, aby pokazać, w jaki sposób produkty można wykorzystać w projektowaniu domów i nie da się ukryć, że wygląda to naprawdę ciekawie.

***