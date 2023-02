ChatGPT jest zajęty? Spróbuj tych 4 alternatyw dla popularnego bota

Nie ma co się oszukiwać — zazwyczaj nie mamy ochoty czekać całego dnia na to, aż chatGPT będzie dostępny. Nie oznacza to jednak, że na tym skończy się nasza przygoda ze sztuczną inteligencją, bowiem na rynku znajdują się alternatywy. Nie wszystkie są tak łatwo dostępne, ale warto o nich pamiętać.

Bing. Bot Microsoftu

Wideo youtube

Ten bot ostatnio szczególnie zwrócił uwagę wszystkich, którzy choć trochę interesują się tematem, a to za sprawą testów jego umiejętności. Testerzy wzięli się za sprawę na poważnie i... Microsoft zdaje się pożałował, że już teraz wypuścił Binga do testów. Bot zachowuje się dziwnie — jak się okazało, lubi się kłócić, bez cienia zażenowania obraża Google’a, nie jest nawet pewien tego, jaki mamy rok. Nie oszukujmy się jednak, choć opis ten na pierwszy rzut oka może się wydawać zniechęcający... Kto by nie chciał pokłócić się ze sztuczną inteligencją? Aby skorzystać z Binga, musimy zapisać się na listę oczekujących.

YouChat

Wideo youtube

YouChat nie jest aż tak imponujący jak chatGPT, ale na spróbowanie kontaktu z botem AI w zupełności powinien wystarczyć. Może między innymi napisać nam piosenkę, ale odpowie też na zadane pytanie — skupia się w dużym stopniu na byciu narzędziem do wyszukiwania. Co więcej, wymieni źródła, z jakich korzystał, aby wygenerować odpowiedź na nasze zapytanie.

Bard — propozycja Google’a

Wideo youtube

Bard już na prezentacji nie popisał się najlepszymi umiejętnościami. Spytany o to, jakiego newsa można przekazać 9-latkowi, wskazał ich kilka — jeden z nich zawierał fałszywą informację. Nie korzystamy jednak z botów AI, aby zawsze odpowiadały dobrze. Bard jest ciekawą propozycją na rynku, ale... niestety nie jest jeszcze ogólnie dostępny, póki co znajduje się w rękach "zaufanych testerów", jak informuje Google. Bot ma stać się bardziej dostępny w nadchodzących tygodniach (zakładamy, że początkowo również poprzez listę oczekujących).

Chatsonic

Wideo youtube

Chatsonic jest podobny do chatuGPT, w dodatku wygeneruje nam nawet obrazy. Zdaje się bardziej zaawansowany. Niestety, możemy skorzystać z próbnej wersji technologii lub wykupić dostęp za 13 dolarów miesięcznie (co raczej się nie opłaca, jeżeli nie zamierzamy z niego korzystać). Chatsonic umożliwia nam skorzystanie z różnych pakietów dostosowanych do naszych potrzeb.

Jeżeli uznamy, że możemy przeznaczyć fundusze w celu korzystania z bota AI, możemy też po prostu wykupić wersję Plus chatuGPT.