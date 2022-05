Jeśli wyślę ci wiadomość tekstową na WhatsApp, to tylko tekst, prawda? Może cię sterroryzować do pewnego stopnia, ale nie stworzy wspomnień, które wpędzą cię w zespół stresu pourazowego (PTSD). Ale jeśli przejdziemy do metaverse, bardzo realistycznego w przyszłości świata i naprawdę cię zamorduję, a ty to zobaczysz... to znajdziesz się w pewnej sytuacji ekstremalnej, którą trzeba agresywnie egzekwować na całym świecie, ponieważ wszyscy zgadzają się, że pewne rzeczy są niedopuszczalne

mówił Omar Sultan Al Olama.