Czyżby serwery nie wytrzymały natłoku chętnych do rozliczenia podatników? Wydaje się to najbardziej prawdopodobną przyczyną i trudno tym samym ocenić, kiedy specjaliści Ministerstwa Finansów uporają się z tym problemem. Co warto jednak podkreślić, nie jest to nowa sytuacja i podobnie było w latach ubiegłych, a problem z pewnością będzie się jeszcze pogłębiał wraz ze wzrostem liczby zainteresowanym cyfrowym rozliczeniem.



Czy Ministerstwo Finansów jest na to przygotowane? Dziennikarze Interia.pl przed startem usługi wysłali do Ministerstwa Finansów kilka pytań dotyczących działania tegorocznego rozliczenia podatkowego w e-Urzędzie Skarbowym, w tym o stopień skomplikowania systemu, ewentualne trudności w rozliczeniu podatku czy działanie serwerów w momencie startu usługi, tj. 15 lutego. Niestety odpowiedź była bardzo wymijająca i zdaje się całkowicie ignorować ostatnią z kwestii:



Usługa Twój e-PIT w ramach rozliczenia podatku za 2022 r. będzie funkcjonowała podobnie jak w ubiegłych latach. Usługa będzie uwzględniała wszystkie zmiany dotyczące rozliczeń za 2022 rok wprowadzone przepisami prawa. Szczegółowe informacje o usłudze Twój e-PIT są ujęte w komunikacie Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do 2 maja opublikowanym dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2022-r-od-15-lutego-do-2-maja.

Zainteresowanym tą formą rozliczenia nie powinno jednak zabraknąć czasu, bo podatkowe deklaracje roczne można składać do 2 maja 2023 roku.

Jak złożyć zeznanie podatkowe PIT przez internet?

Koniecznie jest zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego, wykorzystując profil zaufany, e-dowód osobisty, bankowość internetową, kod QR i aplikację mObywatel lub dane autoryzujące, czyli PESEL lub NIP oraz kwotę przychodu. Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego należy wybrać zakładkę Twój e-PIT i zweryfikować poprawność wyliczeń urzędników na podstawie dokumentu PIT otrzymanego od pracodawcy.

W 2023 roku przez Internet można rozliczyć następujące deklaracje roczne PIT za 2022 rok:

PIT 28 (rozliczenie podatkowe dla tych, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany).

PIT 36 (zeznanie roczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą według skali podatkowej)

PIT 37 (roczna deklaracja podatkowa dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej)

PIT 38 (rozliczenie podatkowe dochodów inwestycyjnych - giełda, fundusze).



Zdjęcie Komunikat po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego w środę o godzinie 9:00. / INTERIA.PL

