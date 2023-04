Chińczycy przerażeni nową technologią od Elona Muska

Kosmiczny Starshield budzi przerażenie u chińskich władz

Na tę wieść, władze Chin zadrżały. Eksperci mówią, że Musk zapewni amerykańskiej armii kosmiczną wersję monitoringu miejskiego. Pentagon będzie mógł z ogromną dokładnością śledzić wszystko to, co nie tylko dzieje się na powierzchni naszej planety, ale również w atmosferze i na orbicie. Permanentna inwigilacja to coś, co od dawna uwielbiają politycy z Pekinu, dlatego Starshield wywołał tak duże poruszenie w chińskiej armii.

Całym projektem słynnego miliardera zainteresowany jest Pentagon. Armia jest zachwycona możliwościami kosmicznego internetu i widzi w nim ogromny potencjał w przypadku konfliktów militarnych. Tej technologii nie mają inne kraje, w tym Chiny, co oznacza, że tutaj USA będą miały ogromną przewagę nad wrogami.