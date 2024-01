Chiński nastolatek uratowany. Padł ofiarą cyberporwania!

Celem cyberporywaczy są studenci z wymiany zagranicznej, w szczególności chińscy studenci uczestniczący w wymianie. Porywacze grożą młodym studentom z wymiany zagranicznej i ich rodzinie i żądają okupu. Każą ofierze się odizolować i monitorują ją za pośrednictwem rozmów Facetime i/lub Skype. Cyberporywacze przekonują ofiarę pod przymusem do zrobienia sobie zdjęć, które sprawiają wrażenie, że są przetrzymywani, i wysłania zdjęć rodzicom. Ofiary stosują się do zaleceń ze strachu, że ich rodziny zostaną skrzywdzone, jeśli nie zastosują się do poleceń cyberporywaczy.