Pewnie nie raz w przeszłości spotkaliście się ze stwierdzeniem, po co w ogóle istnieje Polska Agencja Kosmiczna? Ostatni rok pokazał, że POLSA jest bardzo ważnym graczem w rozwoju technologii kosmicznych w Europie. Agencja podsumowała ostatnie 12 miesięcy i te okazały się być pełne sukcesów.

Rok 2023 był "świadkiem iście kopernikańskiego przewrotu dla technologii kosmicznych"

W udostępnionym we wtorek przez agencję POLSA komunikacie czytamy, że rok 2023 był "świadkiem iście kopernikańskiego przewrotu dla technologii kosmicznych w Polsce". Rodacy mają za sobą bardzo udane 12 miesięcy, które obfitowały w różne sukcesy, co podkreślił prezes agencji, prof. Grzegorz Wrochna.

Rok 2023 nie tylko spełnił marzenia o polskim kosmosie, ale znacznie je przekroczył. prezes POLSA, prof. Grzegorz Wrochna

Prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA

POLSA chwali się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwielokrotniono budżet na projekty w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. To pozwoliło Polsce awansować do pierwszej siódemki krajów członkowskich. Rodzima agencja podkreśla, że nie był to zbędny wydatek, a inwestycje, które teraz będą się zwracać. Wynika to z założeń finansowania, co pozwoli Polsce odzyskać niemal wszystkie z wpłaconych do ESA pieniędzy. Zostaną one przeznaczone na realizowanie umów i kontraktów związanych z różnymi projektami.

Polak rozpoczął w ESA szkolenie do misji kosmicznych

Jest bardzo możliwe, że Polak wkrótce poleci w kosmos. Latem tego roku ESA przekazała, że Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie mające przygotować go pod kątem misji kosmicznych. Został on wybrany na rezerwowego astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej, która otrzymała ponad 20 tys. zgłoszeń z wielu krajów. Jest to więc kolejny i ogromny sukces Polaków. Uznański ma niespełna 40 lat i jest doktorem elektroniki. Pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

POLSA chwali się eksperymentami na ISS

POLSA nie omieszkała również wspomnieć o eksperymentach, które są przeprowadzane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dobrze podsumowuje to poniższy komunikat prezesa Wrochny.

O dojrzałości naszego rynku niech świadczy także fakt, jak dużym zainteresowaniem spotkał się konkurs na realizację eksperymentów na ISS. Zgłoszono aż 66 koncepcji eksperymentów, a przecież to jest bardzo młody sektor, który zaczął się kształtować wraz z wejściem Polski do ESA, czyli zaledwie 12 lat temu. A jeśli jeszcze do tego dodamy fakt, że krajowe eksperymenty na ISS wykona Polak, który poleci w kosmos już za kilkanaście miesięcy, to chyba wszyscy możemy czuć dumę. prezes POLSA, prof. Grzegorz Wrochna

Polska Agencja Kosmiczna chce współpracy rodzimego sektora z NASA

Ponadto POLSA mocno myśli o współpracy z NASA. W zeszłym miesiącu w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami JPL oraz rodzimego sektora kosmicznego, gdzie dyskutowano ewentualny udział polskich firm w misjach realizowanych przez amerykańską agencję.

Polska dołączyła do ESA 12 lat temu i ostatni rok obfitował w naprawdę wiele sukcesów. Z pewnością warto wspomnieć także o wyborze rozwiązań Polaków do misji Comet Interceptor, której celem będzie zbadanie komet. Główny instrument statku jest koordynowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.