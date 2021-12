Jak informowało Financial Times, Chiny przeprowadziły 16 października testy nowego systemu hipersonicznego, którego prędkość przynajmniej pięciokrotnie przekracza prędkość dźwięku. Według doniesień pocisk został wyniesiony został za pomocą rakiety Długi Marsz na orbitę okołoziemską, a następnie okrążył Ziemię i po ponownym wejściu w atmosferę uderzył w cel na chińskim poligonie.



Doniesienia te wywołały sporo niepokoju, zwłaszcza że testy zakończyły się powodzeniem, system wykazał się dużą dokładnością (pomylił się o kilkanaście kilometrów, ale przy tej skali i pierwszych testach to i tak duży sukces) i ma mieć możliwość przenoszenia ładunku jądrowego.



Teraz zaś na komentarz w stosunku do tego “suborbitalnego ślizgacza" zdecydował się Chance Saltzman, generał-porucznik Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, pełniący funkcję zastępcy szefa operacji kosmicznych, nuklearnych i cybernetycznych. Jego zdaniem należy bardzo starannie dobierać słowa opisujące ten chiński system, żeby dobrze zrozumieć, o czym tak naprawdę rozmawiamy.



Zdjęcie Światowe mocarstwa testują pociski hipersoniczne - USA, Rosja, a teraz Chiny / materiały prasowe

Mowa o pocisku hipersonicznym, czyli zdolnym do osiągania prędkości pięciokrotnie przekraczającej prędkość dźwięku, ale określenie suborbitalny nie do końca tutaj pasuje i lepsze będzie szczątkowoorbitalny. Dlaczego?

To kategorycznie inny system, ponieważ orbita szczątkowa to coś innego niż loty suborbitalne. Szczątkowa orbita oznacza, że system może zostać na orbicie tak długo jak operator przewidział, a następnie zdeorbitować jako część ścieżki lotu tłumaczy Chance Saltzman.

Lot suborbitalny oznacza lot, w którym cel osiąga orbitę, a następnie spada bez okrążania Ziemi, dlatego chiński system ma być według generała raczej przedstawicielem metody rażenia z orbity szczątkowej (FOBS - Fractional Orbital Bombardment Systems), czyli obiektem, który jest wystrzelony na orbitę szczątkową i dosłownie “parkuje" w kosmosie, a następnie zostaje zderobitowany celem nagłego ataku.



Co jednak ciekawe, chociaż wiele niezależnych źródeł na to wskazuje, Chiny zaprzeczają, jakoby miały do dyspozycji i testowały jakikolwiek system hipersoniczny zdolny do manewrowania w kosmosie. Zdaniem rzecznika chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych testy dotyczyły “pojazdu, którego celem było zweryfikowanie możliwości ponownego wykorzystania części statku kosmicznego, a nie pocisku".