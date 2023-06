Chińskie pociski w Ukrainie. Są konkretne dowody

Przy okazji możemy też zobaczyć skrzynie, w jakie pociski są zapakowane, co dostarcza pewnych wskazówek na temat ich pochodzenia. Bo choć oznaczenia na pociskach jasno wskazują na chińską produkcję, to "opakowania" są opisane w sposób typowy dla Iranu - zdaniem ekspertów kanału zostały najpewniej dostarczone do tego kraju dawno temu, a następnie zostały wyposażone w nowe irańskie ładunki i wysłane do Ukrainy.

Haubicoarmata D-20 152 mm. Co to za wyposażenie?

D-20 to haubicoarmata holowana produkcji sowieckiej, do której holowania używane były najczęściej samochody ciężarowe Ural-375D lub Tatra 813. Może wystrzeliwać pociski odłamkowo-burzące o masie 43,51 kg, przeciwbetonowe o masie 56 kg i kumulacyjne o masie 48,78 kg (istniały także pociski jądrowe i chemiczne przystosowane do używania z D-20).

Chiński pociski 152 mm Type 66 HE to przedstawiciel tej pierwszej grupy, czyli przeznaczony do zwalczania celów energią kinetyczną odłamków oraz fali uderzeniowej, stosowany do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- i nieopancerzonych.