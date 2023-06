To cały chiński program balonów szpiegowskich. Latają też nad Japonią i Tajwanem

Chińskie balony latały też nad Japonią i Tajwanem

Japonia potwierdziła, że podobne balony latały nad jej terytorium i jest przygotowana do ich zestrzelenia w przyszłości, a jak ujawnia w wypowiedzi dla BBC były analityk CIA ds. Azji Wschodniej, John Culver, jest to "ciągły wysiłek trwający od co najmniej pięciu lat", a chińskie balony zostały "specjalnie zaprojektowane do tych misji dalekiego zasięgu" i niektóre "najwyraźniej okrążyły kulę ziemską".

I dziennikarze BBC Panorama, analizując ogromne ilości danych satelitarnych wspólnie z zajmującą się sztuczną inteligencją firmą Synthetaic, faktycznie znaleźli wiele zdjęć podobnych balonów na terenie Azji Wschodniej. Co ciekawe, wszystko zaczęło się od wyszukiwania zdjęć "UFO" w mediach społecznościowych, które następnie zostały zestawione z danymi satelitarnymi:

W ciągu 90 sekund znaleźliśmy balon u wybrzeży Tajwanu.

Dwa z nich zostały wykonane we wrześniu 2021 roku nad Tajwanem i jak przyznał tajwański rząd w odpowiedzi na zapytanie BBC, był przekonany, że to jednostki meteorologiczne. Jak przekonuje jednak szef Synthetaic, w oparciu o średnicę balonu i fakt, że wysokości operacyjne wyglądają podobnie, mówimy najpewniej o obiekcie zbliżonym do tego, który latał nad USA. Co na to główny zainteresowany? Chiny nie zdecydowały się jeszcze na komentarz śledztwa BBC Panorama.