Chińskie UFO nad USA? Powstał największy hangar na świecie

UFO nad USA to chińskie sterowce?

W ciągu ostatniego tygodnia nad Stanami Zjednoczonymi pojawiły się dwa niezidentyfikowane obiekty latające. Chociaż entuzjaści istnienia obcych cywilizacji uważają, że zostały one wysłane przez kosmitów, by obserwować ludzkość, to jednak tak naprawdę możemy mieć do czynienia z ziemskimi technologiami, ale wyglądającymi iście futurystycznie.

W ubiegłym roku, amerykańskie firmy satelitarne opublikowały w sieci obrazy wykonane z orbity. Ukazywały one bazę wojskową w regionie autonomicznym Sinciang w Chinach. Pojawił się tam największy obecnie na świecie hangar. Ten obiekt zainteresował Amerykańską Agencję Wywiadowczą i entuzjastów pojazdów wojskowych.

Zdjęcie Chińczycy budują gigantyczne sterowce / Twitter

Gigantyczny hangar na sterowca w Chinach

Hangar ma długość aż 350 metrów. Słynny Hindenburg miał 245 metrów. Eksperci z Pentagonu uważają, że w takich obiektach chińska armia może przechowywać sterowce o długości nawet 320 metrów. Z pojawiających się od jakiegoś czasu informacji wynika, że możemy mieć tu do czynienia ze sterowcem stratosferycznym napędzanym energią słoneczną.

Po co Chińczykom sterowce? Te maszyny idealnie sprawdzą się w obserwacji Ziemi, monitoringu morskim, ostrzeganiu przed rakietami hipersonicznymi czy przekazywaniu sygnałów komunikacyjnych pomiędzy pojazdami kosmicznymi i centrami dowodzenia. Sterowce są znacznie praktyczniejsze od dronów, gdyż nie tylko mogą wzbić się wyżej, ale również mogą unosić się w stratosferze przez miesiące.