Czy tajemnicze, zestrzelone UFO to... sterowce?

Po raz pierwszy ta hipoteza pojawiła się w amerykańskich mediach społecznościowych. Pasjonaci lotnictwa zwrócili uwagę, że opis "zestrzelonych UFO" bardzo pasuje do nowej generacji autonomicznych sterowców, które przedstawiła Korea Południowa. Potrafią one wznieść się na bardzo duże wysokości, a także za pomocą silników podwieszonych do gondoli pod balonem wykonywać proste manewry - na przykład skorygować kierunek lotu i zmienić prędkość. Hipoteza "autonomicznych sterowców" wyjaśnia, dlaczego piloci myśliwców zapewniali urzędników Pentagonu, że to nie były zwykłe balony.