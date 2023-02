Chiński myśliwiec łudząco podobny do amerykańskiego

Koncerny Lockheed Martin i Northrop Grumman od kilku lat pokazują na animacjach swoją koncepcję myśliwca przyszłości. W oczy rzuca się fakt, że pojazd ten w niczym nie przypomina swoich starszych braci. Eksperci mówią nawet o wykorzystaniu technologii zmiennokształtnych kompozytów, dzięki czemu samolot nie tylko jeszcze sprawniej może poruszać się w przestworzach, ale jest jeszcze trudniejszy do wykrycia przez radary.

To wszystko jest też zasługą zupełnie nowych technik projektowania i budowy maszyny. Do tej pory nie były one stosowane. Co ciekawe, pierwszy prototyp maszyny miał powstać w zaledwie rok od powstania jej projektu. To pokazuje, jak armia USA rozwija się w niesłychany sposób pod względem lotnictwa.