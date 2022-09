Legendarne określenie błędów w kodzie angielskim słowem "bug" (w tłum. pluskwa, robak) ma swoje źródło w anegdotycznym wydarzeniu sprzed lat. Był 9 września 1947 roku, kiedy inżynierowie z Uniwersytetu Harvarda pracowali nad oprogramowaniem dla komputera Mark II. Był to komputer elektromechaniczny, który miał być używany do obliczania torów lotów rakiet. Napisanie oprogramowania dla Mark II zleciła Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Komputer Mark II, 1947 rok / foto: wikipedia / domena publiczna

Komputer Mark II odczytywał instrukcje z długiej taśmy, którą w specjalną szczelinę musiał wkładać operator komputera. Taśma zawierająca program mogła zakodować tylko osiem instrukcji. Inżynierowie zachowywali każdą taśmę na przyszłość w specjalnym schowku, aby nie trzeba było pisać programu ponownie. I właśnie 9 września 1947 roku doszło do pierwszej sytuacji w historii informatyki, kiedy taśma z wprowadzonym kodem doprowadziła do zablokowania maszyny. Z ogromnym trudem taśma została wyciągnięta z komputera, gdyż coś ją "blokowało". Inżynierowie ze zdumieniem zauważyli, że powodem awarii była ćma, która usiadła na taśmie i została zmiażdżona przez urządzenie odczytujące kod. Ćma zablokowała przekaźnik numer 70 panelu F. Owad został wydobyty z komputera przez programistkę Grace Cooper i następnie przyklejony taśmą klejącą do dziennika pokładowego z krótkim komentarzem.



Pierwszy przypadek wykrycia błędu 9 września 1947 r. zdanie napisane przez Grace Cooper w dzienniku pokładowym obok przylepionej ćmy zdjęcie dziennik pokładowy

Zdjęcie Pechowa ćma została przylepiona taśmą klejącą do dziennika pokładowego komputera Mark II / domena publiczna

Dziennik pokładowy z 1947 roku z przylepioną ćmą trafił do Muzeum Komputerowego Naval Surface Warfare Center w Wirginii. Ćma, która spowodowała pierwszy w historii błąd w oprogramowaniu, nadal prezentuje się bardzo efektownie, choć jest już nieco zakurzona.

Od tego czasu sformułowanie "bug" stało się przekleństwem programistów na całym świecie i zawsze oznacza jedno: duże kłopoty.