Maszyna została zaprezentowana w zeszłym tygodniu. Jak podają ironicznie niektóre media, robot jest w stanie jedynie przejść przez scenę. Jednakże to i tak "dużo", jak na firmę, która nie jest wyspecjalizowana w robotyce.

Sztuczna inteligencja i możliwości mechaniczne CyberOne są samodzielnie opracowywane przez Xiaomi Robotics Lab. Zainwestowaliśmy dużo w badania i rozwój w różnych obszarach, w tym w oprogramowanie, sprzęt i innowacje algorytmów Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny Xiaomi Group

Co potrafi CyberOne?

Jak podaje Xiaomi, robot waży 52 kg i ma 177 cm wysokości, a rozpiętość ramion wynosi 168 cm. Może poruszać się z maksymalną prędkością 3,6 km/h - jest to nieco poniżej średniego tempa chodzenia człowieka. Maszyna wyposażona jest w parę "rękawicopodobnych" dłoni, które mogą zamykać się i otwierać. Najprawdopodobniej są to jedyne ruchy, które robot może nimi wykonywać.

Ponadto jak twierdzą twórcy, robot posiada system widzenia maszynowego oraz moduł widzenia głębi Mi-Sense, który służy do nawigacji i pozwala postrzegać przestrzeń 3D oraz rozpoznawać osoby. Może również "widzieć" ludzkie emocje, najprawdopodobniej posiada specjalne AI do śledzenia mimiki twarzy. Ponadto zamontowany jest w nim specjalny algorytm identyfikacji emocji głosowych MiAI. CyberOne potrafi rozpoznać 85 rodzajów "dźwięków środowiskowych" oraz sklasyfikować 45 ludzkich emocji. Według Xiaomi robot może również pocieszać ludzi w chwilach smutku.

Maszyna ma zaprogramowany również algorytm kontroli całego ciała, w tym równowagi, aby "koordynować 21 wspólnych stopni swobody". Osiąga prędkość 0,5 m/s przy reakcji w czasie rzeczywistym dla każdego stopnia swobody, co "pozwala mu w pełni symulować ruchy człowieka".

W oficjalnym komunikacje firmy można przeczytać: "Zademonstrowano również zdolność do wykrywania ludzkich emocji, zaawansowane możliwości widzenia i funkcjonalność pozwalającą na tworzenie trójwymiarowych wirtualnych rekonstrukcji świata rzeczywistego, wraz z wieloma innymi zaawansowanymi technologiami."

Xiaomi wypuścił materiał filmowy promujący CyberOne, na którym widać, że robot... bardzo często się przewraca. Co ciekawe, nigdy nie widać, żeby się podnosił. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że nie jest w stanie samodzielnie tego zrobić. Jak informuje firma, by stworzyć robota, musiała opracować wysokowydajne silniki o wadze zaledwie 500 g. Na jednej ręce potrafi utrzymać ciężar o masie do 1,5 kg.

Z komunikatu prasowego można się również dowiedzieć: "Lei Jun zauważa, że humanoidalne roboty bioniczne wymagają najwyższego stopnia integracji technicznej i stanowią największe wyzwanie w dziedzinie inteligentnej robotyki. Xiaomi stawia pierwsze kroki w tej dziedzinie, a CyberOne stale dodaje nowe możliwości. - Uważamy, że inteligentne roboty z pewnością będą częścią życia ludzi w przyszłości - powiedział Lei Jun."