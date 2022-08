Największe amerykańskie linie lotnicze, American Airlines, postanowiły wpłacić bezzwrotną kaucję za 20 naddźwiękowych samolotów pasażerskich Boom Supersonic Overture, które miałyby zasilić flotę lotniczego giganta.

Sęk w tym, że nowoczesne maszyny jeszcze nie istnieją i co więcej, nie będą istnieć przez najbliższe kilka lat. Projekt samolotu pasażerskiego znajduje się obecnie co najwyżej na desce kreślarskiej, na której wciąż wprowadzane są kolejne poprawki. Wprowadzenie go do regularnych lotów planowane jest dopiero na 2029 rok.

Warto wspomnieć, że ostatni naddźwiękowy lot pasażerski miał miejsce pod koniec 2003 roku, kiedy legendarny Concorde kończył swoją działalność. Czy ikona lotnictwa w końcu doczeka się w końcu swojego następny?

Na zakup maszyn Boom Supersonic Overture już zdecydowało się kilka firm. Oprócz wspominane American Airlines są to między innymi Japan Airlines czy United Airlines. Pomimo stosunkowo wczesnego etapu prac nad samolotem zdecydowały się one na ich kupno.

Koszt jednej maszyny ma wynosić około 200 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu ponad 900 milionów złotych. Natomiast cały program Overture ma kosztować nawet osiem miliardów dolarów, czyli w przeliczeniu ponad 35 miliardów złotych.

Naddźwiękowy samolot pasażerski, jeśli powstanie, znacznie skróci czas wielu podróży. Lot z Londynu do Nowego Jorku będzie trwałby zaledwie trzy i pół godziny, a koszt biletu na taką trasę wyniósłby około 5000 dolarów.