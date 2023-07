Jak czytamy w raporcie, 69 proc. ankietowanych Polaków rozumie, czym jest sztuczna inteligencja. Mniejszy już procent osób przyznaje, że zna typy produktów i usług wykorzystujących AI. Co ciekawe, ponad połowa wszystkich badanych stwierdziła, że mają one więcej zalet niż wad. Sytuacja ma się nieco inaczej w Polsce, ponieważ zgadza się z tym 47 procent ankietowanych.

50 proc. badanych Polaków przyznała, że ufa firmom używającym AI w takim samym stopniu jak innym. Interesujące, choć może się wydawać naiwne, jest to, że 55 procent osób uznało, że firmy korzystające ze sztucznej inteligencji zadbają o ich dane osobowe. Cóż można powiedzieć — oby.

Sztuczna inteligencja już dawno przestała być kwestią science fiction. Choć rewolucyjny postęp dzieje się na naszych oczach, to rozumiemy go mniej, niż nam się wydaje. Jako zwykli ludzie, obywatele i konsumenci musimy lepiej poznać tę technologię mówi Joanna Skrzyńska, liderka zespołu public affairs w Ipsos Polska.

Jaka będzie nasza przyszłość z AI?

Połowę badanych ekscytuje rozwój AI, ale, jak należało się spodziewać, u 40 proc. generuje to jednak stres. Jak przyznaje 46 proc. Polaków, zauważyli oni, że ich codzienność zmieniła się dzięki sztucznej inteligencji w ostatnich latach (3-5 lat).

Co więcej, aż 59 proc. spodziewa się, że to właśnie AI przyniesie poważne zmiany w ich życiu w najbliższej przyszłości (3-5 lat) — i to niekoniecznie te dobre. Co trzeci badany boi się, że sztuczna inteligencja odbierze mu pracę. 52 proc. osób spodziewa się natomiast, że przez rozwój technologii zmieni się sposób, w jaki ich praca będzie wykonywana. Średnio 29 proc. badanych spodziewa się, że AI pozytywnie wpłynie na pracę, rynek pracy oraz w ogóle polską gospodarkę.

48 procent badanych sądzi, że AI pomoże w skutecznym zarządzaniu czasem (co z pewnością przydałoby się wielu, w tym mi). Ciekawym jest fakt, że 40 procent osób spodziewa się polepszenia jakości rozrywki, np. telewizji, muzyki czy książek. To szczególnie interesująca opinia, gdy weźmiemy pod uwagę wszelkie zawirowania związane z prawami autorskimi oraz uczeniem AI.