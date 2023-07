Dziennikarzy zastąpi AI? Wyniki eksperymentu uspokajają

Wielokrotnie słyszeliśmy już o tym, że dziennikarze powinni powoli pakować swoje rzeczy z biurek do kartonów, bo wkrótce w ich miejscach pracy rozgości się sztuczna inteligencja. Czy tak faktycznie będzie? Na ten moment trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, jednak różnego rodzaju eksperymenty pokazują nam, że na pewno nie ma co się pakować już teraz. Udowadnia to między innymi brytyjski kanał Sky News, który wystawił AI na próbę.

Zdjęcie Czy wiadomości już wkrótce będzie nam przekazywać sztuczna inteligencja? / Zrzut ekranu/YouTube/Sky News/Artificial Intelligence: How could it change the future of journalism? / 123RF/PICSEL