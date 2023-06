Patryk Pawlak z Carnegie Europe zwrócił uwagę na fakt, że zdecydowanie łatwiej jest nam mówić o problemach dotyczących innych - nie zaś nas samych. O ile możliwa jest ocena czyjejś odpowiedzialności, tak w walce o wspólne dobre czynnik "nas" jest niepodważalny i nie do pominięcia. Jak w takim razie możemy my, jako Europejczycy, walczyć z cyberzagrożeniami?

Zdjęcie Patryk Pawlak z Carnegie Europe na forum CYBERSEC 2023 w Katowicach. / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Poniekąd słabością, ale i siłą Unii Europejskiej jest konieczność grania według zasad. Gryzie się to nieco z problemem wynikającym z nieptrzestrzegania ich przez rywali. Jako przykład podczas debaty podano Rosję. Strona stojąca w opozycji do demokratycznego świata zachodniego nie jest ograniczona regulacjami czy zasadami prawnymi - nijak też odnosi się do zachodnich standardów, a nawet nakazów czy zakazów. Jak w takiej sytuacji ograniczające reguły mogą stać po stronie Europy?

W jedności siła. Choć wspólnota europejska zobowiązana jest do przestrzegania swoich zasad i praw, to mając do czynienia z dobrze działającym organizmem wielu narodów i milionów obywateli, nie jest to przeszkodą, a zaletą. Czy jednak jesteśmy w momencie, w którym można mówić o faktycznej jedności?

Zdjęcie Forum CYBERSEC 2023 Katowice. / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Jesteśmy w drodze, nie u celu

Sam fakt zorganizowania takiej debaty świadczy o tym, że Unia Europejska i państwa członkowskie nie są jeszcze w pełni odpowiedzialne za swoje cyfrowe bezpieczeństwo. A przynajmniej nie zdobyto się na zorganizowanie odpowiednich, jednolitych mechanizmów do organizowania obrony w przestrzeni cyfrowej. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie w takim kierunku zmierzamy.