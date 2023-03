Challenger 2 to podstawowy czołg produkcji brytyjskiej. Władzie Wielkiej Brytanii zapowiadały wysłanie do Ukrainy kilkunastu sztuk tych maszyn i słowa dotrzymały. Ołeksij Reznikow, ukraiński minister obrony opublikował na swoim Twitterze nagranie, na którym sam prowadzi brytyjski czołg. Jest to jeden z 14 pojazdów, które mają być do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy.

— Po osobistym kierowaniu Challengerem 2, jako uczestnik rajdów samochodowych, mogę powiedzieć, że nawet kierowca Rolls Royce nie ma takiego komfortu w terenie, jak załoga tego dzieła sztuki wojennej — powiedział Ołeksij Reznikow. Londyn poinformował, że ukraińscy żołnierze ukończyli szkolenie z obsługi czołgów Challenger 2 i wracają do kraju, by w pełni wykorzystać ich możliwości.

