FV101 Scorpion dla Ukrainy. Lekkie czołgi będą kąsać Rosjan

Członkowie międzynarodowej grupy Armored Turtle poinformowali, że planują zakup lekkich czołgów FV101 Scorpion dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Odpowiednie jednostki znaleźli w Wielkiej Brytanii, a teraz szukają osób i firm chętnych do pomocy w ich opłaceniu (cena 90 tys. funtów za egzemplarz), gwarantując przy tym, że zajmą się wszystkimi formalnościami, w tym eksportem sprzętu i jego niezakłóconym tranzytem przez Europę do Ukrainy.

Znaleźliśmy absolutnie kompletne czołgi! Oznacza to, że oprócz opancerzenia pojazd posiada działo kalibru 76 mm oraz czujniki celownika. To lekki czołg rozpoznawczy "Skorpion", który ma wiele unikalnych cech! Lekki dzięki unikalnemu aluminiowemu pancerzowi. Duża prędkość 90 km/h, niski profil, dość mocne działo - czytamy we wpisie grupy.

Reklama

Lekki czołg FV101 Scorpion ma wiele zalet

FV101 Scorpion to brytyjski lekki czołg rozpoznawczy, należący do rodziny pojazdów Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), opracowanych przez przedsiębiorstwo Alvis na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w odpowiedzi na potrzeby brytyjskiej armii, w której mieszczą się też transportery opancerzone oraz wozy zabezpieczenia technicznego. Wszystkie wyposażone są w ten sam silnik (pierwotnie Jaguar 4,2 l, a po modernizacji Cummins BTA 5,9 l) oraz zawieszenie, a różni je zabudowa nadwozia przystosowana do przeznaczenia pojazdu.