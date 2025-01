Czy wiesz, że ładowarka w gniazdku pobiera prąd, nawet wtedy gdy nie ładuje telefonu? To tak zwany "pasywny pobór energii", czasem nazywany też "poborem mocy w stanie czuwania".

Ładowarka musi być cały czas gotowa do pracy, więc nawet "nasłuchując" podłączenia urządzenia, zużywa minimalną ilość prądu.

Niby niewiele, prawda? Ale pomyśl, ile masz ładowarek w domu – do telefonu, laptopa, tabletu, szczoteczki do zębów. Każda z nich, nawet nieużywana, ciągle pobiera energię.

Pomnóż to przez ilość urządzeń i czas, w którym są w gniazdku - rachunek może być zaskakujący.

Producenci starają się minimalizować ten efekt, wprowadzając na przykład inteligentne ładowarki, które same wyłączają się, gdy nie są potrzebne. Ale najprostsze rozwiązanie to po prostu wyciągnięcie ładowarki z gniazdka po naładowaniu urządzenia. To mały gest, który może przynieść duże oszczędności w skali roku.