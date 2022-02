W ostatnim czasie w sieci pojawia się coraz więcej reklam dotyczących NFT. Niewymienialne tokeny są promowane przez media społecznościowe, przedsiębiorstwa i celebrytów. Polscy influencerzy również bawią się w reklamowanie drogich "awatarów NFT" i innych tego typu tworów. Jednak czy można posiąść na własność kolor?

Twórca nowego rynku o nazwie Color Museum do handlowania tokenami jest zdania, że jest to jak najbardziej możliwe. Co więcej, market Omara Farooqa, 31 letniego pomysłodawcy przedsięwzięcia, pozwoli zarobić posiadaczom poszczególnych kolorów. W rozmowie z Vice opowiedział, że jeśli jesteś właścicielem koloru w formie NFT, przysługują ci tantiemy za każdym razem, gdy zostanie sprzedany obraz, który wykorzystuje ten kolor. Oczywiście system ten będzie ograniczony tylko i wyłącznie do twórczości sprzedanej na rynku Color Museum. Wysokość tantiemów zależeć będzie od ceny, jaką zapłacił kupiec i powierzchni zajmowanej przez dany kolor na obrazie.

Na początek Color Museum oferuje 10 tysięcy kolorów wyjętych z palety sRGB, ustandaryzowanej sieci kolorów, stworzonej i rozwijanej przez Microsoft i Hewlett-Packard. Cały standard Red, Green, Blue składa się obecnie z ponad 16 milionów kolorów. Czy Color Museum zaoferuje w przyszłości jeszcze szerszą paletę barw do kupienia w formie NTF? Bardzo możliwe, lecz z pewnością zależy to w dużej mierze od sukcesu przedsięwzięcia.

Od razu pojawiło się wielu krytyków pomysłu Omara Farooqa. Według nich jest to najgorszy koncept Web 3.0, sprowadzający wszystko do towaru, który można sprzedać, a jego cena zależy od spekulacji. Jednak twórca Color Museum zaznacza, że posiadanie koloru nie jest niczym nowym. W rozmowie z Vice, wskazuje na to, że firmie dostawczej UPS udało się opatentować swój charakterystyczny odcień brązu.

Czym tak właściwie jest NFT?

Pojęcie niewymienialnych tokenów kryptograficznych jest już z nami od jakiegoś czasu, lecz wciąż spotykam się głosami, że nie do końca wiadomo o co w tym chodzi. NFT to niewymienialny token kryptograficzny oparty o architekturę Blockchain. Dlaczego niewymienialny? Typowa kryptowaluta może zostać zamieniona na inną walutę, tymczasem NFT można porównać do, na przykład, nabycia znanego obrazu. Na świecie jest tylko jedno takie dzieło. Możemy je sprzedać lub wymienić, ale nie dostaniemy w zamian tego samego dzieła sztuki. Nie da się przecież wymienić jednej "Damy z gronostajem" na inną "Damę z gronostajem".

NFT staje się coraz bardziej popularne także w Polsce. Za pionierkę niewymienialnych tokenów kryptograficznych w naszym kraju możemy uznać popularną artystkę Dorotę Rabczewską, która postanowiła sprzedać części swojego ciało w formie NFT. W tym przypadku nie ma dwóch takich samych fragmentów ciała Dody, co sprawia, że każdy zakup dostarczy czegoś unikatowego.