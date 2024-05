Czy trzeba zastrzec PESEL? Za kilka dni przekonasz się, że warto

Spis treści: 01 Czy PESEL to dane wrażliwe?

02 Jak zastrzec numer PESEL?

03 Zastrzeżenie PESEL – skutki

Czy PESEL to dane wrażliwe?

PESEL to numer składający się z jedenastu cyfr, który umożliwia identyfikację danej osoby. W owym numerze zawiera się data urodzenia, oznaczenie płci, liczba kontrolna oraz numer porządkowy.

Zgodnie z unijną regulacją ochrony danych RODO (a konkretnie art. 9) dane wrażliwe to dane dotyczące sfery życia prywatnego. Są to między innymi:

Reklama

dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne;

dane, które ujawniają przynależność do związków zawodowych;

dane dotyczące zdrowia danej osoby;

dane biometryczne;

dane genetyczne;

dane ujawniające orientację seksualną;

dane, które ujawniają poglądy polityczne i przekonania religijne.

Czy numer PESEL należy do grupy danych wrażliwych? Okazuje się, że biorąc pod uwagę unijną regulację – nie. Nie oznacza to jednak, że numeru PESEL nie należy chronić. Jeśli wpadnie on w niepowołane ręce, to może zostać wykorzystany przez oszustów między innymi do zaciągnięcia kredytu na dane niczego nieświadomej ofiary. Osoby zastanawiające się nad tym, czy trzeba zastrzec PESEL, powinny rozważyć użycie tej opcji.