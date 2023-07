Spis treści: 01 Jak działa WiFi Calling?

02 Jak dzwonić przez WiFi?

03 Jak wyłączyć WiFi Calling?

Jak działa WiFi Calling?

Połączenie przez WiFi działa na podobnej zasadzie, jak w aplikacjach aplikacje VoIP. Przykładem takich programów jest popularny Skype czy WhatsApp.

Co to jest WiFi Calling i jak dokładnie działa? Wi-Fi Calling to usługa, dzięki której możemy łączyć się z innymi numerami mimo braku sygnału sieci GSM. Jedyne czego potrzebujemy, to dostępu do WiFi. Co ciekawe, z WiFi Calling możemy korzystać z dowolnego miejsca na świecie, jeśli podłączymy się do routera.

Do korzystania z WiFi Calling potrzebny jest też smartfon z systemem Android lub iOS oraz udostępnienie tej funkcji przez operatora sieci. Korzystanie z WiFi Calling nie przyczynia się do dodatkowych opłat. Nie ma także konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji. Usługę, jeżeli jest dostępna, aktywuje się darmowo z poziomu smartfona. Koszt połączeń wykonywanych jest dokładnie taki sam jak w przypadku standardowych połączeń w ramach sieci komórkowej.

Jak dzwonić przez WiFi?

Dzwonienie z wykorzystaniem sieci internetowej jest bardzo łatwe. Jak korzystać z WiFi Calling? Przede wszystkim konieczne jest używanie smartfona z systemem Androidem lub iOS. W miejscu, w którym zasięg sieci komórkowej jest bardzo słaby, lub jego sygnał często zanika i standardowe połączenia są niemożliwe, to rozwiązanie bardzo ułatwia życie.

Wystarczy w ustawieniach połączenia uruchomić funkcję WiFi Calling. To wszystko.

Przed pierwszym skorzystaniem z usługi warto upewnić się, czy operator sieci komórkowej, z którym masz podpisaną umowę, udostępnia taką opcję. Informację tę uzyskasz, kontaktując się z biurem obsługi klienta lub sprawdzając stronę internetową operatora. Tam powinna być dostępna pełna lista telefonów, które wspierają usługę.

Jeżeli twój smartfon jest na liście, nie będziesz mieć problemów z WiFi Calling.

Co ważne, szczególnie za granicą, po uruchomieniu funkcji dzwonienia przez WiFi warto włączyć tryb samolotowy. Dzięki temu smartfon nie będzie skanował otoczenia w poszukiwaniu sieci komórkowej, której zasięg w danym miejscu jest znikomy. Wpłynie to również na oszczędność baterii w urządzeniu.

Zdjęcie WiFi Calling przyda się na pewno na zagranicznych wakacjach. / INTERIA.PL

Jak wyłączyć WiFi Calling?

Użytkownicy smartfonów w każdym momencie mogą wrócić do wykonywania standardowych połączeń przez sieć komórkową. Wyłącznie usługi WiFi Calling jest niezwykle łatwe i nie wymaga dużego zaangażowania.

Proces dezaktywacji dzwonienia przez WiFi wymaga postępowania zgodnie z poniższymi wskazówkami. Należy:

Otworzyć ustawienia telefonu.

Wybrać opcje dotyczące sieci komórkowej.

Wybrać ustawienia komórkowej transmisji danych.

Odszukać i wyłączyć tryb WiFi Calling.

Wykonywanie połączeń z wykorzystaniem WiFi to coraz częstsza praktyka, a jej największym plusem jest brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania czy tworzenia specjalnych kont.