Disney+ idzie w ślady Netfliksa, co zapowiedziano już kilka miesięcy temu i dotyczy ukrócenia procederu dotyczącego udostępniania kont innym osobom spoza gospodarstwa domowego. Gigant zaczyna blokować taką możliwość i dotyczy to również rynków europejskich.

Disney+ blokuje udostępnianie kont na wielu rynkach

Disney przekazał, że rozpoczyna blokować udostępnianie kont na wybranych rynkach. Dotyczy to Stanów Zjednoczonych, Kanady, Gwatemali, Kostaryki, krajów europejskich oraz regionu Azji Pacyficznej. Co to oznacza?

Jeśli korzystacie obecnie z subskrypcji Disney+, której nie wykupiliście samodzielnie i robicie to w innym gospodarstwie domowym, na przykład z wykorzystaniem loginu oraz hasła udostępnionego przez znajomego, to wkrótce stanie się to niemożliwe. Gigant już jakiś czas temu przekazał, że planuje zablokować taką możliwość i ma to pozwolić na zwiększenie zysków. Tak też się stało.

Disney+ pozwala dodać do subskrypcji jedno konto

Podobnie jak w przypadku planów dostępnych w Netfliksie, w Disney+ również istnieje możliwość dodania jednego konta spoza gospodarstwa domowego. Nie jest to jednak tania opcja...

Posiadacze kont, którzy chcą dodać kogoś spoza swojego gospodarstwa domowego do swojej subskrypcji Disney+, będą mogli to zrobić. Na przykład w Stanach Zjednoczonych profil Extra Member będzie kosztował dodatkowe 6,99 USD miesięcznie za subskrypcje Disney+ Basic i 9,99 USD miesięcznie za subskrypcje Disney+ Premium. Należy pamiętać, że na jedno konto jest dostępne tylko jedno miejsce Extra Member. Czytamy w oświadczeniu Disney+

Widzimy więc, że dodatnie dodatkowego konta oznacza niemały wydatek. W Polsce jest to 17,99 zł/miesiąc. Dla porównania Netflix w kraju umożliwia to za opłatą 13 zł/miesiąc. U konkurencji będzie drożej, co warto mieć na uwadze.

Domyślamy się, że użytkownicy udostępniający własne konta innym osobom, wkrótce będą otrzymywać maile z informacją o podjęciu dalszych działań. Jakby tego było mało, to subskrypcja Disney+ w Polsce wkrótce mocno podrożeje. Od połowy października za plan premium trzeba będzie płacić już 49,99 zł/miesiąc (37,99 zł obecnie). Na pocieszenie pozostaje promocja, która pozwala uzyskać dostęp w cenie zaledwie 9,99 zł przez trzy miesiące. Oferta ta jednak kończy się już 27 września.