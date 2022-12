Dom z pudełka. Wystarczą 24 godziny i mieszkasz jak król

Budowa własnego domu to wiele miesięcy, jeśli nawet nie lat koszmaru. I nigdy nie można być pewnym, że wszystkiego uda się dopilnować, a efekt końcowy spełni nasze oczekiwania. Te wszystkie problemy znikają, jeśli zdecydujemy się na "dom składany" (model Casita) amerykańskiej firmy Boxabl. Jego pomysłodawcy chwalą się, że od przywiezienia przez ciężarówkę elementów domu (w postaci dużej paczki) do rozłożenia ich w pełnowymiarowy budynek mija zaledwie godzina. I dom praktycznie natychmiast nadaje się do zamieszkania. Wystarczy na ziemi ustawić metalowy stelaż, na którym zostanie ustawiony "składany dom". Proces montażu przebiega błyskawicznie i potrzeba do tego zaledwie małej ekipy pracowników

Reklama

Zdjęcie Ustawianie głównych elementów domu firmy Boxabl trwa ok. godziny. / domena publiczna

Na kolejnym etapie budowy tego niezwykłego domu wystarczy w odpowiedniej kolejności rozkładać płyty, które po chwili tworzą ściany, podłogę i dach budynku. Wszystko odbywa się prawie automatycznie.