Spis treści: 01 Czy zabierać mObywatela na wakacje?

02 Lotnisko ostrzega - z mObywatelem nie polecisz

03 Gdzie można użyć mObywatela?

Czy zabierać mObywatela na wakacje?

Na wakacje zabrać można rodzinę, przyjaciół, czasami zwierzaka czy sporo bagażu. Jeżeli jednak udajemy się w zagraniczną podróż, to niekoniecznie dobrym pomysłem jest zabieranie ze sobą aplikacji mObywatel. Nie chodzi jednak o konieczność jej kasowania z telefonu przed wylotem - sprawa dotyczy próby korzystania z apki mObywatel na lotnisku. Jak łatwo się domyślić, to przepis na katastrofę.

W tym sezonie polskie lotniska zaskakująco często przypominają pasażerom o tym, że mObywatel nie upoważnia do przekroczenia granicy kraju. Niezależnie od tego, czy lecimy do Egiptu, Grecji, Hiszpanii czy na Dominikanę - dowód osobisty z mObywatela nie pozwoli nam przekroczyć granicy. Posty i wpisy na ten temat nie biorą się z próżni. Część Polaków próbuje wyjechać na wakacje legitymując się tylko cyfrowym dokumentem tożsamości.

Reklama

Lotnisko ostrzega - z mObywatelem nie polecisz

Port lotniczy w Łodzi opublikował przypomnienie dotyczące wylotu na wakacje z aplikacją mObywatel. Zdarzały się przypadki pasażerów lotów czarterowych, którzy chcieli wylegitymować się mDowodem z aplikacji mobilnej. To oczywiście jest niemożliwe. Z uwagi na przekraczanie granicy państwa, dowód cyfrowy nie może być wykorzystany - podobnie zresztą jak prawo jazdy, legitymacja czy inny dokument niebędący fizycznym dowodem osobistym lub prawem jazdy.

Dlaczego to takie ważne? Z prostego powodu - bez ważnego i właściwego dokumentu nie możemy przekroczyć granicy, a co za tym idzie nie zostaniemy wpuszczeni na pokład samolotu. To samo tyczy się sytuacji, gdy nasz dokument stracił ważność. Chwila nieuwagi lub brak zdrowego rozsądku mogą nam popsuć cały wyjazd.

W pewnych ekstremalnych sytuacjach można skorzystać z wyrobienia zastępczego dokumentu. Na lotnisku Chopina w Warszawie możemy otrzymać paszport tymczasowy w 15 minut. To jednak wyjątek w skali kraju, gdyż na innych lotniskach nie skorzystamy z takiego udogodnienia.

Gdzie można użyć mObywatela?

Z aplikacji mObywatel nie skorzystamy za granicą. Dokument tożsamości w formie cyfrowej nie pozwala na przekraczanie granicy, ani też legitymowanie się poza terytorium Polski. Obecnie funkcjonalność systemu działa w naszym kraju i pozwala na korzystanie z usług w Polsce. Gdzie możemy użyć aplikacji mObywatel?

Aplikację i cyfrowy dowód użyjemy np. w placówce pocztowej, aptece czy urzędzie. Możemy skorzystać z niej również w czasie kontroli drogowej. Niedawno w apce pojawiło się tymczasowe prawo jazdy. mObywatel pozwala świeżo upieczonym kierowcom na dodanie takiego dokumentu zaraz po zdaniu egzaminu.

Są jednak miejsca, gdzie nie użyjemy mObywatela. Przykładem takiej sytuacji jest wyrabianie nowego dowodu w urzędzie, czy wizyta w banku. Na szczęście placówki bankowe będą akceptować cyfrowe dokumenty już niedługo, bo od 1 września 2023 roku.