Dynamic Island z problemami. Apple może nie zdążyć

Dawid Szafraniak Technologia

Apple stwierdziło, że wyposaży wszystkie nadchodzące iPhone’y 15 w Dynamic Island. Ładna i lubiana przez użytkowników funkcjonalność była jak do tej pory zarezerwowana wyłącznie dla wyżej pozycjonowanych modeli z serii. Wraz z próbą wdrożenia jej do m.in. podstawowego wariantu okazało się, że nie jest to takie proste. Tak, firma ma problem z wyprodukowaniem gadżetu w niektórych swoich fabrykach.

Zdjęcie iPhone 15 w każdym wariancie ma posiadać Dynamic Island. / Yuki Iwamura/Associated Press/East News / East News