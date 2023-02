Chociaż nadal można natknąć się na szereg screenów przekazujących nietypowy komunikat, że "Twój dzienny limit wysyłania Tweetów został osiągnięty", to sytuacja jest już chyba opanowana. Sprawdziłem chwilę temu czy jestem w stanie publikować i obserwować — w moim wypadku działało to bez zarzutów.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy użytkownicy na pewno mogą korzystać z pełni serwisu. Na Twitterze cały czas planowane są zmiany i rzekome usprawnienia, które do tej pory najczęściej przynosiły chaos i zakłopotanie.

Więcej znaków w postach na Twitterze

Obecnie serwis pracuje nad wdrożeniem zupełnie nowej, acz prawdopodobnie niechcianej funkcji. Chodzi oczywiście o liczbę znaków możliwych do wykorzystania w jednym wpisie na Twitterze. Obecnie limit wynosi 280. Co ciekawe, jedynie 5% wpisów przekracza liczbę 190, a zaledwie 1% wykorzystuje całą pulę. Co na to Twitter? Jak to ostatnio bywa, chce zrobić wszystkim na złość.

Dlatego trwają prace nad wdrożeniem wpisów o liczbie 4000 znaków. To sprawiłoby, że na naszej osi czasu, zamiast czytania krótkich opinii i informacji, musielibyśmy przedzierać się przez najpewniej tony artykułów i domorosłej publicystyki — coś jak w najgorszym czasie działania Facebooka, gdy połowa naszych znajomych uważała się za wykształconych politologów i analityków ówczesnej sytuacji.