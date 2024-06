Sieć Euronet to międzynarodowa organizacja zajmująca się obsługą transakcji elektronicznych. W naszym kraju są oni liderem na rynku bankomatów. Posiadają ponad 7,5 tys. maszyn do wypłaty gotówki, co przekłada się na niemal 35 proc. wszystkich urządzeń tego typu. Charakterystyczne żółto-niebieskie bankomaty stoją w całej Polsce i są bardzo popularne wśród naszych rodaków. Dziś jednak nie wypłacimy z nich jednorazowo więcej niż 200 złotych. Dlaczego?

Sytuacja na rynku bankomatów jest bardzo trudna

Zdaniem firmy chodzi o koszty wypłat gotówki, które przerzucane są na operatorów bankomatów.

VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce czytamy w oświadczeniu sieci Euronet

Klienci bankomatów Euronetu przywitani dzisiaj zostaną ekranem z wielkim napisem "Protest". Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację operatorów bankomatów w Polsce, która, zdaniem Euronetu jest bardzo trudna.

Wszystko przez stawki za wypłatę gotówki, które otrzymują właściciele bankomatów. Od 14 lat, praktycznie się ona nie zmieniła. Przez tę sytuację, "krajowe wypłaty gotówki realizowane są przez operatorów bankomatów w Polsce ponad dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą". Prowadzi to do powstania ryzyka, że sieci bankomatowe w Polsce przestaną być opłacalne. Spowodowałoby to odebranie możliwości wypłacania pieniędzy Polakom z gorzej wyposażonych w bankomaty regionów kraju. Mowa tutaj szczególnie o małych miejscowościach, gdzie często znajduje się jedynie jeden bankomat, a do kolejnego trzeba podróżować wiele kilometrów.

Dodatkowo oświadczenie Euronetu pokazuje kolejny problem, którym są rosnące prowizje za wypłaty z bankomatów ustalane przez banki. Powoduje to, że dostęp do gotówki jest jeszcze bardziej utrudniony przez niską opłacalność bankomatów.

Co skłoniło Euronet do protestu?

Wyniki badania Analiza Rynku Bankomatów w Polsce wykazały, że opłacalność utrzymywania bankomatów wciąż spada. Przychody z wypłat pokrywają jedynie 49 proc. kosztów przeprowadzania transakcji przez operatorów bankomatów. Euronet twierdzi, że wyniki analizy wysłano do wszystkich głównych graczy na rynku płatności, w tym Mastercard, VISA i operatora systemu BLIK. Mimo tego nie podjęto żadnych działań mających na celu odwrócenie, negatywnej dla operatorów bankomatów, tendencji.

Podobnym brakiem reakcji charakteryzują się także działania Narodowego Banku Polskiego. Posiada on w swojej strategii zapis o potrzebie wykonania działań mających na celu samoregulację rynku, jednak wciąż do niej nie doprowadził.

Firma postuluje zwiększenie opłat za transakcje wypłaty gotówki w Polsce, które dostosowałyby je do realnych kosztów obsługi bankomatów.