Ekologiczny plastik? Ta technologia może uratować Ziemię

Plastikowe opakowania to prawdziwy dramat dla środowiska naturalnego Ziemi. Można je znaleźć wszędzie: od głębin oceanów po najbardziej odległe miejsca w lasach tropikalnych. Butelki, torebki czy plastikowe śmieco rozpadają się na coraz to mniejsze fragmenty (mikroplastik), ale nadal stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemu. Nie pomaga recykling, gdyż w skali globalnej do ponownego przetworzenia trafia zaledwie 9 (!) procent plastikowych opakowań. Ratunkiem dla naszej planety może okazać się bioplastik, który będzie rozkładał się w ziemi podobnie jak zwykłe rośliny.

Zdjęcie Bioplastik potrafi rozkładać się tak, jak zwykłe rośliny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego / zdjęcie: Lorenz Manker / domena publiczna

Zielony plastik

Szwajcarscy naukowcy z Politechniki w Lozannie opracowali nowy typ tworzywa sztucznego nazwanego przez nich bioplastikiem, który wytwarza się z odpadów roślinnych. Zachowuje on wszystkie cechy zwykłego plastiku. Potrafi być sztywny i sprężysty, a kubek wykonany z tego materiału wygląda jak zwykły, plastikowy kubek jednorazowy. Jego wyjątkowa cecha ujawnia się dopiero wtedy, kiedy zakopiemy go w ziemi. Po pewnym czasie bioplastik zaczyna gnić w podobny sposób, jak dzieje się to w przypadku zwykłych odpadów roślinnych. W końcowym procesie bioplastik rozpada się na cukry proste, czyli jest całkowicie nieszkodliwy dla naturalnego środowiska. Kluczem są zmiany w końcówkach łańcuchów biopolimerów (związków organicznych występujących m.in. w roślinach), które jak tłumaczą naukowcy "zostały trochę skrócone". Dzięki temu uzyskano materiał o zdumiewających właściwościach.



Możemy po prostu zmienić cząsteczki cukrów występujących w roślinach. Korzystając z tej prostej techniki, jesteśmy w stanie przekształcić w bioplastik do 25 procent masy odpadów rolniczych lub 95 procent oczyszczonego cukru. Lorenz Manker, jeden z odkrywców bioplastiku

Zdjęcie Liść w technologii 3D wykonany z bioplastiku /zdjęcie: EPFL / domena publiczna

Nowa technologia jest na razie na etapie testów. Badania bioplastiku wykazały, że może on bez problemu wytrzymywać temperatury do 100°C, czyli można z niego wykonywać jednorazowe kubki do picia gorących napojów. Okazał się także idealny do produkcji folii, gdyż jest wystarczająco wytrzymały (ma wytrzymałość na rozciąganie do 77 MPa). Bioplastik ma jeszcze jedną zaletę - nadaje się do wytwarzania tekstyliów. Ubrania z bioplastiku, które już niedługo pojawią się w naszych sklepach? To może być w przyszłości "strój obowiązkowy" ludzi o poglądach ekologicznych.